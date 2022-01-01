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1000 минут всего за 19 рублей

Теперь видео могут позволить все

Детальные цены
от
0,8₽/мин

Подготовка видео

Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения

от.
1,9₽ /гб

Хранение

Храним сжатое видео и две резервные копии, готовые к потоковой передаче

от
1,9₽/гб

CDN доставка видео

Транслируем видео через плеер, используя оптимизированные сети

Детальные цены

Крупные объемы или уникальная бизнес модель? Мы предложим индивидуальные условия

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оплата за реальное потребление

Показываем стоимость на примере

Элемент видеоплеера

1000 просмотров 1 ГБ

Длина ролика

От неё зависит стоимость подготовки. Подготовить минутный ролик — 0,7 рублей

Количество просмотров

Этот ролик посмотрели 1000 раз. 1000 просмотров в HD качестве — 19 рублей

Вес видео

Это видео весит 1 Гб. Месяц хранения 1,9 рублей

Элемент видеоплеера

1000 просмотров 1 ГБ

что включено

Весь функционал Kinescope доступен вне зависимости от тарифов

Без лимитов
Возобновляемая загрузка
Легковесный плеер
Поддержка мобильных
Настраиваемый плеер
Продвинутый поиск
Настройки приватности
iOS & Android SDK
Субтитры
Управление ассетами
Аннотации
Без лимитов
Возобновляемая загрузка
Легковесный плеер
Поддержка мобильных
Настраиваемый плеер
Продвинутый поиск
Настройки приватности
iOS & Android SDK
Субтитры
Управление ассетами
Аннотации
DRM шифрование видео
Видеореклама
Теги и метаданные
Разграничение прав
Подходит для команд
Проекты и папки
Live трансляции и DVR
Видео аналитика
Глобальная CDN
Публикация в соцсети
Вложения
DRM шифрование видео
Видеореклама
Теги и метаданные
Разграничение прав
Подходит для команд
Проекты и папки
Live трансляции и DVR
Видео аналитика
Глобальная CDN
Публикация в соцсети
Вложения
Потоки HLS & DASH
Адаптивный стриминг
Главы и плейлисты
Лидогенерация
Кнопки Call to Action
Мульти аудио дорожки
Только аудио
Предпросмотр
Версии видео
Надежное хранение
Быстрый транскодинг
Потоки HLS & DASH
Адаптивный стриминг
Главы и плейлисты
Лидогенерация
Кнопки Call to Action
Мульти аудио дорожки
Только аудио
Предпросмотр
Версии видео
Надежное хранение
Быстрый транскодинг
блог

Мы обновили панель управления. Универсальная система хранения, умная загрузка файлов, массовые настройки, детализация финансов — рассказываем о самом главном

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Faq

Как хранить 2300 Гб видео один месяц

Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения. Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения.

Как показать клиентам 78.000 минут видео

Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения. Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения.

Как провести 1000+ часовых вебинаров

Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения. Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения.

Бесплатно
навсегда

В БЕСПЛАТНЫЙ ПЛАН ВКЛЮЧЕНО:
25 000

минут показа видео

5 ГБ

хранения видео в месяц

150+

зрителей на часовой трансляции

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