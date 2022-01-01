Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения
Храним сжатое видео и две резервные копии, готовые к потоковой передаче
Транслируем видео через плеер, используя оптимизированные сети
1000 просмотров 1 ГБ
От неё зависит стоимость подготовки. Подготовить минутный ролик — 0,7 рублей
Этот ролик посмотрели 1000 раз. 1000 просмотров в HD качестве — 19 рублей
Это видео весит 1 Гб. Месяц хранения 1,9 рублей
1000 просмотров 1 ГБ
Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения. Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения.
Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения. Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения.
Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения. Kinescope оптимизирует видео для различных устройств и скоростей подключения.
минут показа видео
хранения видео в месяц
зрителей на часовой трансляции